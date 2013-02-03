Простой логотип сайта

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок324 просмотра
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Необходимо создать логотип сайта fit2fight

Необходимо сделать логотип в заданной стилистике (см. прикрепленный файл).

Логотип нужен в векторе и в JPEG, на прозрачном фоне, текст нескольких цветов (черный, белый, серый).

Оплата по готовности. Предпочтительно wm.

11 лет назад
Burm
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Сотрудничеством доволен. Заказ выполнен качественно и очень оперативно. Исполнителя совету как ответственного партнера!
Только положительные впечатления от сотрудничества с Максимом!) Краткое, понятно ТЗ и моментальная оплата. Мои рекомендации к сотрудничеству.
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