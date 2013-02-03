Логотипы для категорий интернет-магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок264 просмотра
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Нужны 30 логотипов известных брендов (Adidas, Casio, Armani и т.д.-полный список исполнителю)

монохромные, на белом фоне. Размер каждого-145х50 пикс.

11 лет назад
romaer
Роман 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 часов назад
11 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена качественно, и в срок. Рекомендую Анатолия как серьезного и ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок.
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