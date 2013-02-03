Логотипы для категорий интернет-магазина

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть логотип на английском языке "HappySinging.com". Требуется сделать его русский эквивалент. Главная идея, которую мы этим логотипом доносим, заключается в том, что пение - это огромное удовольствие и радость. Это весело и это ...