Лого + визитка + бланк для РИНО Групп

Для разработки логотипа нужен дизайнер. Логотип должен быть разработан для IT компании и содержать текст. Дизайнер желательно с Харькова. Заинтересованы в длительном сотрудничестве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Милые коллеги,
Требуется создать лого+визитка+бланк для компании РИНО ГРУПП, крупнейшего дистрибьютора в области парафармацевтики.
Бриф вложен.
Варианты нужны к 6 февраля.
Спасибо!
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