Лого + визитка + бланк для РИНО Групп

$130
Логотипы и ЗнакиЗакрыт7 заявок150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Милые коллеги,

Требуется создать лого+визитка+бланк для компании РИНО ГРУПП, крупнейшего дистрибьютора в области парафармацевтики.

Бриф вложен.

Варианты нужны к 6 февраля.

Спасибо!

11 лет назад
MariaSemenchenok
Мария 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа

    $50

    Для разработки логотипа нужен дизайнер. Логотип должен быть разработан для IT компании и содержать текст. Дизайнер желательно с Харькова. Заинтересованы в длительном сотрудничестве.

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для органа по сертификации

    $150

    Необходимо разработать логотип для системы сертификации. орган сертификации занимается сертификацией систем управления качеством в компаниях на соответствие стандарту ISO 9001 и другие стандарты.Оформляем сертификаты. Пример логотипа во вложении. Образец скудный,поэтому надеемся на вашу фантазию и творчество

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип и favicon для интернет-магазина

    $100

    Необходимо разработать логотип и иконку favicon для интернет-магазина продающего электронные лицензии антивирусных программ адрес интернет-магазина www.awasoft.ru К сожалению магазин закрыт но можно посмотреть скин который у магазина по ссылке: http://www.codingstaff.com/products/cs-cart-templates/software-store-cs-cart-3.0 (там есть лив демо) Скин практически не менялся. Важно чтобы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад