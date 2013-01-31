Логотип и favicon для интернет-магазина

Необходимо разработать логотип и иконку favicon для интернет-магазина продающего электронные лицензии антивирусных программ

адрес интернет-магазина www.awasoft.ru

К сожалению магазин закрыт но можно посмотреть скин который у магазина по ссылке:

http://www.codingstaff.com/products/cs-cart-templates/software-store-cs-cart-3.0 (там есть лив демо)

Скин практически не менялся.

Важно чтобы пользователь, видя логотип, понимал что в этом магазине он может купить антивирус.

Важно чтобы логотип смотрелся на сайте.

Также на основании картинки логотипа нужна иконка favicon.