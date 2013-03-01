Сделать несколько вариантов существующего логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок322 просмотра
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Необходимо лого с сайта keramzit.by сделать под праздники 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, День независимости (белорусский) и затем добавить несложную анимацию.

11 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$25
3 дня
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Всё нормально
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