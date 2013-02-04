Логотип для компании по продаже товаров для детей

Требуется разработать эмблему из слов market2you. Для сайта market2you.ru Условия: использование синего желтого и красного. Только не кричащих оттенков. Пишите на скайп aiardalin
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Уважаемые фрилансеры, разработайте нам пожалуйста логотип компании «Корпорация Детства», занимается компания продажей детских товаров, в основном, оптом и в розницу. Есть как идея, картинка оттиска ножки и ручки ребенка. Бюджет не определен, конечно же хочется получить качество, за минимум затрат..
оттиски прикрепила.
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