Логотип для компании по продаже товаров для детей

Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок248 просмотров
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Уважаемые фрилансеры, разработайте нам пожалуйста логотип компании «Корпорация Детства», занимается компания продажей детских товаров, в основном, оптом и в розницу. Есть как идея, картинка оттиска ножки и ручки ребенка. Бюджет не определен, конечно же хочется получить качество, за минимум затрат..

оттиски прикрепила.

11 лет назад
agva11
Ольга 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$40
4 дня
Все очень здорово и качественно! Виктор, мастер "золотые ручки" СПАСИБО Вам!!!
Отличный заказчик, позитивный и доброжелательный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Ольгой!
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