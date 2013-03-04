Разработать эмблемку

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок156 просмотров
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Требуется разработать эмблему из слов market2you. Для сайта market2you.ru

Условия: использование синего желтого и красного. Только не кричащих оттенков.

Пишите на скайп aiardalin

11 лет назад
aardalin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$15
2 дня
Александр выполнил работу успешно и уже не в первый раз!
Работать с Алексеем легко! Всегда знает то, что ему нужно, правильно ставит задачу и быстро оплачивает! Спасибо!
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