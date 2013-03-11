Доработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок238 просмотров
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в конечном итоге лого нужен в векторе.

11 лет назад
Newsiterus
Олег 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$30
3 дня
Отлично!
Заказчик приятный в общении. Вся работа полностью оплачена. Сотрудничеством довольна.
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