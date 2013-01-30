Newsiterus

Олег Newsiterus

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Качественный рерайт

    Нужно качественно отрерайтить, а лучше переписать заново, чтобы статьи стали еще интереснее, следующие статьи: http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/ishu-devushku-dlya-seryeznyh-otnoshenij http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/znakomstva-dlja-braka http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/seryeznye-znakomstva http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/dating http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/ishu-devushku-dlya-seryeznyh-otnoshenij http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/znakomstvo-v-internet http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/seryezny-sait-znakomstv http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/saity-znakomstv http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/kandidaty-dlya-zakomstva ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Качественный рерайт
Рекомендую Олега как ответственного и порядочного заказчика. Спасибо за интересный проект и своевременную оплату.
Спасибо, отличные тексты!
Ответный отзыв
Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Доработка логотипа
Заказчик приятный в общении. Вся работа полностью оплачена. Сотрудничеством довольна.
Отлично!
Ответный отзыв