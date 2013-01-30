Newsiterus

Нужно качественно отрерайтить, а лучше переписать заново, чтобы статьи стали еще интереснее, следующие статьи: http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/ishu-devushku-dlya-seryeznyh-otnoshenij http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/znakomstva-dlja-braka http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/seryeznye-znakomstva http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/dating http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/ishu-devushku-dlya-seryeznyh-otnoshenij http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/znakomstvo-v-internet http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/seryezny-sait-znakomstv http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/saity-znakomstv http://www.edarling.ru/sovetchik/znakomstvo/kandidaty-dlya-zakomstva ...
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- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
тз. см. во вложении. оплата по безопаске. пишите цену. срок - 5 дней. в конечном итоге лого нужен в векторе.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
12 лет назад
Рекомендую Олега как ответственного и порядочного заказчика. Спасибо за интересный проект и своевременную оплату.
Ответный отзыв
Спасибо, отличные тексты!
$30
10 баллов
12 лет назад
Заказчик приятный в общении. Вся работа полностью оплачена. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
Отлично!