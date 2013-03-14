Разработка логотипа

# 1 — $ 75

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Необходимо разработать логотип для клуба. Название клуба Re Life Club, логотип нужно разработать с учетом названия клуба, возможны варианты написания

Re: LifeClub

Re: Лайф Клуб

По концепции Re: с двоеточием или без, неизменно остается на английском, остальные 2 слова могут быть как на английском, так и на русском. Возможно, кто-то нарисует креативную комбинацию из этих слов или букв, будем рассматривать.

Профиль деятельности:

Проект «Клуб» предназначен как для потенциальных клиентов - частные лица или компании, так и для партнеров – сопутствующие товары и услуги которые мы сможем предложить. Проект представляет из себя корпоративный сайт с информацией о компании и ее услугах.

Закрытый клуб, предоставляет своим членам, возможность путешествовать по миру, отдыхать в кругу своих друзей, посещать развлекательные мероприятия в кругу членов клуба, останавливаться в отелях класса люкс. Чувствовать себя VIP персонами.

Требования:

1.Формат - векторная графика

2. Цветовая гамма – предполагается использование следующих цветов:

Разная палитра коричневого – от красного дерева до цвета темного шоколада

Все производные от бежевого

Возможно использование золотого

Креатив как всегда рулит, тк в данный момент корпоративные цвета не определены, но нам бы хотелось изначально попробовать в указанных цветах.

3. Логотип должен быть уникальным, простым, запоминаемым, серьезным.

4. Целевая аудитория: различная

5. Возраст целевой аудитории: в основном от 25 – 45(50) лет

6. Обязательное условие: уникальность

7. Из предложенных вариантов будет выбран 1 лучший логотип

Желаю творческих успехов!