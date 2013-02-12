Создание логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки2490 просмотров
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#1$50

Необходимо разработать логотип для компания КМ-Сервис;

Профиль деятельности: организация общественного питания (столовые, выездное обслуживание, кэйтеринг, кулинария);

1. Это должна быть векторная графика

2. Целевая аудитория: различная

3. Возраст целевой аудитории: от 16 лет

4. Обязательное условие: уникальность

5. Из предложенных вариантов будет выбран 1 лучший логотип

6. Приветствуется идейный логотип, а не комбинации букв из названия

11 лет назад
ppa89
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
#1
Ольга очень хороший специалист в своем деле, нам понравилось с ней работать. Рекомендую всем.
Надежный заказчик, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
#1
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