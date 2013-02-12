Создание логотипа

В логотипе нужно отразить особенности тренингового центра ТОП 5: - Управление результатом через развитие сотрудников, - системный подход, - лидерство - лучшие из лучших. Желательные цвета: благородный синий, черный (рассмотрю другие варианты) В логотипе нужно присутствие надписи ТОП ...
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Необходимо разработать логотип для компания КМ-Сервис;
Профиль деятельности: организация общественного питания (столовые, выездное обслуживание, кэйтеринг, кулинария);
1. Это должна быть векторная графика
2. Целевая аудитория: различная
3. Возраст целевой аудитории: от 16 лет
4. Обязательное условие: уникальность
5. Из предложенных вариантов будет выбран 1 лучший логотип
6. Приветствуется идейный логотип, а не комбинации букв из названия
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