Разработка логотипа и шрифтов

$1000
Логотипы и ЗнакиЗакрыт42 заявки346 просмотров
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Необходимо разработать логотип и другие элементы фирменного стиля для нового жилого комплекса.

Сроки - до 05.02.2013г

11 лет назад
Sashunya
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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