Разработка логотипа и шрифтов

Требуется разработать логотип для магазина по продаже игрушечных роботов, на тему планета роботов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип и другие элементы фирменного стиля для нового жилого комплекса.
Сроки - до 05.02.2013г
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт11 лет назад
Название - одно слово. Интернет-Аукцион интересных, антикварных и просто прикольных вещей-штучек. Логотип должен быть хорошо читаемым. Так же в логотипе должна присутствовать "игривость"(в форме или в цвете). Например сайт - EBAY. Логотип должен быть ПРОСТЫМ, ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сделать логотип для сайта. Логотип не большого размера 142х57 максимум. Сайт посвящен одежде Supreme. MySWAG — текст Сроки максимально короткие. Оставлять сразу цену.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Требуется разработать логотип для аукциона на основе названия артаукцион http://artauction.ru/ Требования: Написание логотипа должно быть примерно как сейчас, в одну строку, с учетом грамотной типографики. В логотипе использовать только шрифт. Используемый шрифт должен быть с засечками Для ...Логотипы и Знаки57 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приветствую, господа фрилансеры. Необходимо сделать логотип для одной компании. ВНИМАТЕЛЬНО читаем приложенный бриф и приступаем к работе.Вся необхожимая информация там описана. При возникновении вопросов пишем в личку, не стесняемся ;) ВАЖНО: - добавлять работы в JPG с прогрессивным ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Нужно нарисовать логотип (как в файле), от себя можно добавить 2-3 элемента, может ромашку поставить за цифрами или еще что-то. Шрифт подобрать толстенький, цвета яркие, неоновые. Надпись логотипа - ДЕТКИ 73 Жду предложений ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт11 лет назад
Векторный формат: *.ai Логотип - см. прикрепленный файл.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $100
Нужен логотип взамен существующего для сети развивающих центров. Два детских сада "Жар-птица" и один монтессори класс "Ай, да детки!" "Ай, да детки" - центр для детей от 8 месяцев, представлены разные activities: музыка, логопед, психолог etc. "Жар-птица" ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт11 лет назад