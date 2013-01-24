Логотип для монтессори-центра и д.сада "Жар-птица"

Нужен логотип взамен существующего для сети развивающих центров.

Два детских сада "Жар-птица" и один монтессори класс "Ай, да детки!"

"Ай, да детки" - центр для детей от 8 месяцев, представлены разные activities: музыка, логопед, психолог etc.

"Жар-птица" - два детских сада тех же хозяев. Это доминирующий бренд.

В фольклоре Жар-птица - всегда что-то желанное, результат достижения какой-то цели героем. Т.е. это такое вознаграждение. С другой стороны - образ родственный фениксу. В основе образа должна быть или какая-то метаморфоза, либо движение к цели и достижение.

Я интересный и интеллектуальный заказчик, мне нужен читаемый символ, аккуратно проработанный, минималистичный и в то же время яркий.