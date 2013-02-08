Логотип для фирмы BITEX

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок2787 просмотров
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#1$50

Приветствую, господа фрилансеры. Необходимо сделать логотип для одной компании.

ВНИМАТЕЛЬНО читаем приложенный бриф и приступаем к работе.Вся необхожимая информация там описана.

При возникновении вопросов пишем в личку, не стесняемся ;)

ВАЖНО:

- добавлять работы в JPG с прогрессивным сжатием в 3 скана.(Для тех, кто в танке, скрин в аттаче).

- не оставлять висящие заглушки типа "Работаю", "WORK", "CREATE", "Напрягаю мозг" и подобного мусора.

Не очень хочется на это смотреть. Добавили заглушку, удалили - ваша заявка уже будет висеть.

(заявки с несоблюдением этого простого правила будут отклоняться).

- Не добавлять работы, выполненные в ФШ или других растровых редакторах.

- в брифе указаны сайты конкурентов, НО... не нужно делать что-то похожее, нужно сделать лучше.

П.С. По ходу конкурса буду комментировать работы. Всем удачи!

11 лет назад
designfront
Дмитрий 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
Победитель конкурса
moreshka
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
11 лет назад
#1
Спасибо за участие в конкурсе и за логотип. Заказчик остался доволен. Катерина очень внимательна, своевременные правки. Рекомендую.
Спасибо за хорошо организованный и интересный конкурс.
Заявки фрилансеров
moreshka
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
11 лет назад
#1
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