Логотип для фирмы BITEX

Добрый день! Нужно нарисовать логотип (как в файле), от себя можно добавить 2-3 элемента, может ромашку поставить за цифрами или еще что-то. Шрифт подобрать толстенький, цвета яркие, неоновые. Надпись логотипа - ДЕТКИ 73 Жду предложений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, господа фрилансеры. Необходимо сделать логотип для одной компании.
ВНИМАТЕЛЬНО читаем приложенный бриф и приступаем к работе.Вся необхожимая информация там описана.
При возникновении вопросов пишем в личку, не стесняемся ;)
ВАЖНО:
- добавлять работы в JPG с прогрессивным сжатием в 3 скана.(Для тех, кто в танке, скрин в аттаче).
- не оставлять висящие заглушки типа "Работаю", "WORK", "CREATE", "Напрягаю мозг" и подобного мусора.
Не очень хочется на это смотреть. Добавили заглушку, удалили - ваша заявка уже будет висеть.
(заявки с несоблюдением этого простого правила будут отклоняться).
- Не добавлять работы, выполненные в ФШ или других растровых редакторах.
- в брифе указаны сайты конкурентов, НО... не нужно делать что-то похожее, нужно сделать лучше.
П.С. По ходу конкурса буду комментировать работы. Всем удачи!
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