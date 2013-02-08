Логотип для фирмы BITEX

# 1 — $ 50

Приветствую, господа фрилансеры. Необходимо сделать логотип для одной компании.

ВНИМАТЕЛЬНО читаем приложенный бриф и приступаем к работе.Вся необхожимая информация там описана.

При возникновении вопросов пишем в личку, не стесняемся ;)

ВАЖНО:

- добавлять работы в JPG с прогрессивным сжатием в 3 скана.(Для тех, кто в танке, скрин в аттаче).

- не оставлять висящие заглушки типа "Работаю", "WORK", "CREATE", "Напрягаю мозг" и подобного мусора.

Не очень хочется на это смотреть. Добавили заглушку, удалили - ваша заявка уже будет висеть.

(заявки с несоблюдением этого простого правила будут отклоняться).

- Не добавлять работы, выполненные в ФШ или других растровых редакторах.

- в брифе указаны сайты конкурентов, НО... не нужно делать что-то похожее, нужно сделать лучше.

П.С. По ходу конкурса буду комментировать работы. Всем удачи!