Отрисовать логотип в векторном формате

Нужен логотип взамен существующего для сети развивающих центров. Два детских сада "Жар-птица" и один монтессори класс "Ай, да детки!" "Ай, да детки" - центр для детей от 8 месяцев, представлены разные activities: музыка, логопед, психолог etc. "Жар-птица" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Векторный формат: *.ai
Логотип - см. прикрепленный файл.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим логотип - красивое оформление фразы "Мой Хрусталь" для размещение на сайте типа http://www.templatemonster.com/ru/demo/32733.htmlЗавершен11 лет назад
- $60
Уважаемые господа дизайнеры! Нужен логотип для сайта, который будет предлагать посетителям сравниени тарифов на те или иные услуги. По сути идея сравнима с типичным прайс агрегатором, но речь идет именно об услугах. Например тарифы на интернет, ...Завершен11 лет назад
Есть лого в формате png нужно его в векторный графики перевестиЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно создать логотип для паблика ВКонтатке. Чтобы вызывал чувство пафоса, гламура, элитный логотип. Паблик связан с публикацией красивых девушек (фразу и группу скину в личку) Нужно в логотипе изобразить девушку модельной внешности и название группы, чтобы запоминалосьЗавершен11 лет назад
Необходимо создать логотип для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и техническим сервисом инженерных систем. Жду желающих с КП.Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день! Прошу рассмотреть возможность разработки логотипа для сайта, посвященного строительным материалам и рейтингу компаний, продающих стройматериалы. Прошу примерно указать сроки разработки логотипа, порядок работы и стоимость услуг. Пожелания к логотипу: деловой стиль (сдержанные черно-белый, серебристрые цвета и ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать логотип компании, занимающейся оптовой продажей швейной фурнитуры.Завершен11 лет назад