Отрисовать логотип в векторном формате

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Векторный формат: *.ai

Логотип - см. прикрепленный файл.

11 лет назад
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
DewDesign
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Быстро, чётко, лаконично. Рекомендую!
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Денис отлично выполнил свою работу!!! Рекомендую, 10 баллов!!!
Отличный заказчик. Приятно и легко работать. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую всем
  • Похожие заказы

  • Логотип для монтессори-центра и д.сада "Жар-птица"

    $100

    Нужен логотип взамен существующего для сети развивающих центров. Два детских сада "Жар-птица" и один монтессори класс "Ай, да детки!" "Ай, да детки" - центр для детей от 8 месяцев, представлены разные activities: музыка, логопед, психолог etc. "Жар-птица" ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип

    $100

    Необходим логотип - красивое оформление фразы "Мой Хрусталь" для размещение на сайте типа http://www.templatemonster.com/ru/demo/32733.html

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для сайта под прайс агрегатор

    $60

    Уважаемые господа дизайнеры! Нужен логотип для сайта, который будет предлагать посетителям сравниени тарифов на те или иные услуги. По сути идея сравнима с типичным прайс агрегатором, но речь идет именно об услугах. Например тарифы на интернет, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать логотип для группы ВКонтакте

    $100

    Нужно создать логотип для паблика ВКонтатке. Чтобы вызывал чувство пафоса, гламура, элитный логотип. Паблик связан с публикацией красивых девушек (фразу и группу скину в личку) Нужно в логотипе изобразить девушку модельной внешности и название группы, чтобы запоминалось

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать логотип

    Необходимо создать логотип для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и техническим сервисом инженерных систем. Жду желающих с КП.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание логотипа

    $50

    Добрый день! Прошу рассмотреть возможность разработки логотипа для сайта, посвященного строительным материалам и рейтингу компаний, продающих стройматериалы. Прошу примерно указать сроки разработки логотипа, порядок работы и стоимость услуг. Пожелания к логотипу: деловой стиль (сдержанные черно-белый, серебристрые цвета и ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад