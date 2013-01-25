Отрисовать логотип в векторном формате

Уважаемые господа дизайнеры! Нужен логотип для сайта, который будет предлагать посетителям сравниени тарифов на те или иные услуги. По сути идея сравнима с типичным прайс агрегатором, но речь идет именно об услугах. Например тарифы на интернет, ...