# 1 — $ 200

Требуется разработать логотип для аукциона на основе названия артаукцион

http://artauction.ru/

Требования:

Написание логотипа должно быть примерно как сейчас, в одну строку, с учетом грамотной типографики.

В логотипе использовать только шрифт. Используемый шрифт должен быть с засечками

Для примера привожу логотипы в нужном нам ключе:

http://www.artlebedev.ru/everything/gorky-park/

http://www.artlebedev.ru/everything/bolshoi/logo/