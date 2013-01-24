Разработать логотип

$200
Логотипы и ЗнакиЗакрыт57 заявок3834 просмотра
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#1$200

Требуется разработать логотип для аукциона на основе названия артаукцион

http://artauction.ru/

Требования:

Написание логотипа должно быть примерно как сейчас, в одну строку, с учетом грамотной типографики.

В логотипе использовать только шрифт. Используемый шрифт должен быть с засечками

Для примера привожу логотипы в нужном нам ключе:

http://www.artlebedev.ru/everything/gorky-park/

http://www.artlebedev.ru/everything/bolshoi/logo/

11 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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