Логотип для сайта/проекта интернет аукциона

Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок402 просмотра
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Название - одно слово. Интернет-Аукцион интересных, антикварных и просто прикольных вещей-штучек. Логотип должен быть хорошо читаемым. Так же в логотипе должна присутствовать "игривость"(в форме или в цвете). Например сайт - EBAY. Логотип должен быть ПРОСТЫМ, но с какой-то "фишкой". В логотипе должны полностью отсутствовать "градиенты". Так же логотип должен иметь хорошо читаемую ч/б версию.

Логотип для сайта
11 лет назад
norman_s
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
gebels7777
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
hands
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$35
2 дня
Инна Тищенко хороший дизайнер, и ответственный исполнитель, но, просто, не много не подошел стиль исполнения под наши требования.
Приятно работать с Вячеславом!
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