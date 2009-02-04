norman_s

Вячеслав Ющенко norman_s

 
60 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$105
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 3D анимация простой эмоции на 3D модели лица/головы.

    Я имею текстуру(развертку) лица, которую необходимо "привязать" к любой, похожей по типажу 3D модели мужского лица/головы и, при помощи технологии "Блендинг" сделать анимационный переход/морфинг от полной радости на лице - до полной злости в течение ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта аукционов интересных старинных штучек

    Необходим дизайн сайта, - Главная страница(шапка, стиль, кнопки и т.д.) + другие страницы сайта. Основной логотип есть(надо доработать 20% данного логотипа). Сайт посвящен аукционам старинных интересных штучек(Вещей). На аукцион выкладывается антиквариат или просто интересные ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для сайта/проекта интернет аукциона

    Название - одно слово. Интернет-Аукцион интересных, антикварных и просто прикольных вещей-штучек. Логотип должен быть хорошо читаемым. Так же в логотипе должна присутствовать "игривость"(в форме или в цвете). Например сайт - EBAY. Логотип должен быть ПРОСТЫМ, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Иконки "Achievements" для GameCenter

    Небольшие 70х70 pic.(512х512) иконки (5 шт.) Для одной action игры необходимо сделать «наградные» иконки ("Achievements"), которые будут размещаться на сервисе GameCentr в аккаунте игры (http://www.apple.com/game-center/). Иконки включаются у игроков, которые добиваются определенных успехов в игре. Необходимо, ...

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash(SWF) - ролик(слайд шоу без звука - 2 шт)

    Необходим Flash ролик в стандарте SWF(2 штуки). Слайдшоу в цикле. 12 кадров, - по 3 секунды на кадр. Без звука. Размер 320х480. Все кадры есть в формате PNG. Общий размер ролика - до 400Кб. Альфаканал ...

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оформление простой казуальной игры 2D графика

    Необходимы 3-5(возможно больше) комплектов оформлений простой казуальной(пазл) игры. Основные темы уже определены(возможно, также предложить свои темы) оформлений. В каждый комплект входит следующий набор графических элементов: 1. 3(три) стилизованные группы основных элементов - кнопок. В каждую группу входит ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннеры для рекламы события

    Необходимо 2 Банера разных размеров, но одинакового содержания. Название события, дата, несколько основных спонсоров(логотипы) Размер баннеров - 230х90 и 230х350. сроки выполнения, - минимальные.

    Баннеры47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип компании-разработчика компьютерных игр

    Необходим лаконичный, простой, понятный и стильный логотип кампании по разработке компьютерных игр для IPhone. Основное название кампании OSTIN. дополнительное название - OSTIN COMPANY. Язык - только английский(латиница). максимальное количество цветов - 3, должен хорошо выглядеть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн небольшого сайта для игр под IPhone

    Сайт "АйФоне Остин" Основные требования: - Легко открываться всеми броузерами(и в особенности при помощи IPhone(«дивайса»). - «Легкая», - яркая(стильная) графика. - Минимум текстовой информации на главной странице. 1. Главная страница. Страница с простой(интересной, стильной) графикой. Обязательные элементы: - IPhone(аппарат) ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модель робота-трансформера

    $350

    Необходим робот-трансформер(из 5-й модели БМВ). Высокая полигональность. Степень детализации - средняя(чуть меньшая, чем на примере). Возможность анимации(но не сама анимация). Несколько статических поз(от 3-х до 5-ти) Есть модель автомобиля(в максе) и основа текстуры(но не вся текстура). ...

    3D-графика30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • "Движок" игры для IPhone

    Необходимо написать движок простой(аркада) игры для IPhone. Язык(apple). Псевдо 3Д. 9 уровней. Несколько простых очеловеченных персонажей. Движение главного героя акселерометром. Направление бросков персонажа "тач" экраном. Есть аналог игры для ПС(на С++) с программным кодом и ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация игры

    Мини-Игра(7 небольших уровней) написана на С++, с элементами 3Д и анимацией персонажей. Графика в DirectX. Необходимо оптимизировать игровую среду - Поставить "правильный свет" на уровнях, сделать всплывающие меню в интерфейсе управления, ограничить угол поворота и ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн cайта

    Очень небольшой сайт, требующий хорошего дизайна. Логистика сайта определена, есть контент. Есть немного исходных материалов для дизайнера. Несколько рисунков в стиле мульт/анимэ или комиксов. + хороший баланс цвета, фонов и композиции деталей. Сжатые сроки. В ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Логотип для сайта/проекта интернет аукциона
Приятно работать с Вячеславом!
Инна Тищенко хороший дизайнер, и ответственный исполнитель, но, просто, не много не подошел стиль исполнения под наши требования.
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип компании-разработчика компьютерных игр
С большим удовольствием поучаствовал в проекте! Точная постановка задачи, приятный в общении человек, порядочность в оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Прекрасная работа. У Виктора редкое сочетане качеств - прекрасный креатив и безукоризненная исполнительность. К тому же хорошая "школа"(цвет, композиция и т.п.). Огромное спасибо. Хороший опыт. Будем работать еще.
Ответный отзыв