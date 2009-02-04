Я имею текстуру(развертку) лица, которую необходимо "привязать" к любой, похожей по типажу 3D модели мужского лица/головы и, при помощи технологии "Блендинг" сделать анимационный переход/морфинг от полной радости на лице - до полной злости в течение ...
- 3D-графика3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим дизайн сайта, - Главная страница(шапка, стиль, кнопки и т.д.) + другие страницы сайта. Основной логотип есть(надо доработать 20% данного логотипа). Сайт посвящен аукционам старинных интересных штучек(Вещей). На аукцион выкладывается антиквариат или просто интересные ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт11 лет назад
Название - одно слово. Интернет-Аукцион интересных, антикварных и просто прикольных вещей-штучек. Логотип должен быть хорошо читаемым. Так же в логотипе должна присутствовать "игривость"(в форме или в цвете). Например сайт - EBAY. Логотип должен быть ПРОСТЫМ, ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Небольшие 70х70 pic.(512х512) иконки (5 шт.) Для одной action игры необходимо сделать «наградные» иконки ("Achievements"), которые будут размещаться на сервисе GameCentr в аккаунте игры (http://www.apple.com/game-center/). Иконки включаются у игроков, которые добиваются определенных успехов в игре. Необходимо, ...Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим Flash ролик в стандарте SWF(2 штуки). Слайдшоу в цикле. 12 кадров, - по 3 секунды на кадр. Без звука. Размер 320х480. Все кадры есть в формате PNG. Общий размер ролика - до 400Кб. Альфаканал ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимы 3-5(возможно больше) комплектов оформлений простой казуальной(пазл) игры. Основные темы уже определены(возможно, также предложить свои темы) оформлений. В каждый комплект входит следующий набор графических элементов: 1. 3(три) стилизованные группы основных элементов - кнопок. В каждую группу входит ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо 2 Банера разных размеров, но одинакового содержания. Название события, дата, несколько основных спонсоров(логотипы) Размер баннеров - 230х90 и 230х350. сроки выполнения, - минимальные.Баннеры47 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим лаконичный, простой, понятный и стильный логотип кампании по разработке компьютерных игр для IPhone. Основное название кампании OSTIN. дополнительное название - OSTIN COMPANY. Язык - только английский(латиница). максимальное количество цветов - 3, должен хорошо выглядеть ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сайт "АйФоне Остин" Основные требования: - Легко открываться всеми броузерами(и в особенности при помощи IPhone(«дивайса»). - «Легкая», - яркая(стильная) графика. - Минимум текстовой информации на главной странице. 1. Главная страница. Страница с простой(интересной, стильной) графикой. Обязательные элементы: - IPhone(аппарат) ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт15 лет назад
- $350
Необходим робот-трансформер(из 5-й модели БМВ). Высокая полигональность. Степень детализации - средняя(чуть меньшая, чем на примере). Возможность анимации(но не сама анимация). Несколько статических поз(от 3-х до 5-ти) Есть модель автомобиля(в максе) и основа текстуры(но не вся текстура). ...3D-графика30 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим комикс в классическом(немного утрированном стиле) к игре - аркаде. всего 18 сюжетных картинок. Размер каждой картинки - 480х320, разрешение 72пикс/дюйм. Жду предложений. Вячеслав.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать движок простой(аркада) игры для IPhone. Язык(apple). Псевдо 3Д. 9 уровней. Несколько простых очеловеченных персонажей. Движение главного героя акселерометром. Направление бросков персонажа "тач" экраном. Есть аналог игры для ПС(на С++) с программным кодом и ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Мини-Игра(7 небольших уровней) написана на С++, с элементами 3Д и анимацией персонажей. Графика в DirectX. Необходимо оптимизировать игровую среду - Поставить "правильный свет" на уровнях, сделать всплывающие меню в интерфейсе управления, ограничить угол поворота и ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Очень небольшой сайт, требующий хорошего дизайна. Логистика сайта определена, есть контент. Есть немного исходных материалов для дизайнера. Несколько рисунков в стиле мульт/анимэ или комиксов. + хороший баланс цвета, фонов и композиции деталей. Сжатые сроки. В ...Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт15 лет назад