Название - одно слово. Интернет-Аукцион интересных, антикварных и просто прикольных вещей-штучек. Логотип должен быть хорошо читаемым. Так же в логотипе должна присутствовать "игривость"(в форме или в цвете). Например сайт - EBAY. Логотип должен быть ПРОСТЫМ, ...