3D анимация простой эмоции на 3D модели лица/головы.

Я имею текстуру(развертку) лица, которую необходимо "привязать" к любой, похожей по типажу 3D модели мужского лица/головы и, при помощи технологии "Блендинг" сделать анимационный переход/морфинг от полной радости на лице - до полной злости в течение 2-х/3-х секунд, - далее, чтобы лицо в течение 2-х секунд сказало слово BABY и "улыбнулось". Всего анимации необходимо 6 - 10 сек. Частота кадров, - 30 кадров в секунду. На выходе необходимо получить отрендеренную сиквенцию в формате TGA или PNG на альфа канале размером 800х800 пикселей.