Визуализация буклетницы

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен9 заявок247 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать 3D-модель стойки как в приложенном файле.

Только на фризе будет другой логотип (есть в кривых). Еще нужно изменить 

цвет стойки и карманы в которые кладутся буклеты.

9 лет назад
alts84
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$20
2 дня
Все устроило, все качественно и в срок. Всем рекомендую для сотрудничества. Будем обращаться вновь.
Сотрудничеством доволен. Все прошло отлично.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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