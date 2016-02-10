Нужен проект под синема,или вирей кроватка ( из 7 частей ). Сделать 7 частей кровати и текстурировать. Предоставлю чертежи
Визуализация буклетницы
Добрый день!
Необходимо создать 3D-модель стойки как в приложенном файле.
Только на фризе будет другой логотип (есть в кривых). Еще нужно изменить
цвет стойки и карманы в которые кладутся буклеты.
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