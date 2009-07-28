Логотип компании-разработчика компьютерных игр

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Завершен87 заявок830 просмотров

Необходим лаконичный, простой, понятный и стильный логотип кампании по разработке компьютерных игр для IPhone. Основное название кампании OSTIN. дополнительное название - OSTIN COMPANY. Язык - только английский(латиница). максимальное количество цветов - 3, должен хорошо выглядеть в ч/б варианте. Допускается небольшой графический элемент, который может быть использован без названия(возможно, чтобы этот элемент напоминал характерную кнопку на дисплее IPhone или какой-то другой элемент или предложенный художником-дизайнером.

Желательно не использовать("градиенты" и "путанную" не внятную графику) всё должно быть "лаконично". Спасибо. Жду предложений. Вячеслав.

16 лет назад
norman_s
61 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
$50
5 дней
Прекрасная работа. У Виктора редкое сочетане качеств - прекрасный креатив и безукоризненная исполнительность. К тому же хорошая "школа"(цвет, композиция и т.п.). Огромное спасибо. Хороший опыт. Будем работать еще.
С большим удовольствием поучаствовал в проекте! Точная постановка задачи, приятный в общении человек, порядочность в оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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