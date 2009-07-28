Логотип компании-разработчика компьютерных игр

Необходим лаконичный, простой, понятный и стильный логотип кампании по разработке компьютерных игр для IPhone. Основное название кампании OSTIN. дополнительное название - OSTIN COMPANY. Язык - только английский(латиница). максимальное количество цветов - 3, должен хорошо выглядеть в ч/б варианте. Допускается небольшой графический элемент, который может быть использован без названия(возможно, чтобы этот элемент напоминал характерную кнопку на дисплее IPhone или какой-то другой элемент или предложенный художником-дизайнером.

Желательно не использовать("градиенты" и "путанную" не внятную графику) всё должно быть "лаконично". Спасибо. Жду предложений. Вячеслав.