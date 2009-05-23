Состав фирменного стиля: 1. Цветовая концепция; 2. Название сети; 3. Шрифт; 4. Логотип. Сеть магазинов женской, мужской обуви, среднего ценового сегмента (1200 – 10000р., за пару). Расположен в ...
Разработка логотипов
Добрый день!
Требуются дизайнеры для разработки логотипов. Долгосрочное сотрудничество.
Стоимость 1 логотипа -30$
Заявки фрилансеров
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