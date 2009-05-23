Разработка логотипа компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт44 заявки813 просмотров
#1$

1. Логотип компании должен содержать наименование «СодИнфоСвязь» (либо «Содействие информатизации и связи»).

2. Логотип должен быть строгим и внушать доверие, так как мы занимаемся системами безопасности, а это серьезный бизнес. Он должен читаться и запоминаться.

3. По цветам особых пожеланий нет, но они должны быть сочными, чистыми.

4. Как вариант, рядом с написанием «СодИнфоСвязь» можно поставить эмблему, которая тоже будет входить в логотип (например, логотип «Сбербанка»). Есть идея включить в логотип голову дракона, так как он символизирует безопасность.

5. Шрифт – прямой, без засечек.

О компании:

«Содействие информатизации и связи» - крупнейший центр комплексного снабжения и услуг в области современных систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, радиосвязи, навигации и сигнализации.

«Содействие информатизации и связи» сотрудничает только с лучшими российскими и зарубежными производителями и является одним из крупнейших дилеров.

«Содействие информатизации и связи» - это полный спектр услуг по монтажу, наладке, гарантийному и сервисному обслуживанию оборудования.

16 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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