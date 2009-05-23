Нужен логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки317 просмотров

Нужно сделать ну прям очень простой логотип для сайта

на логотипе должна быть надпись: CALORIC VALUE CONTROL COMPLEX

файл прикреплю в приложение, там будет размер итп

все нужно сделать просто так что цена вопроса 5 баксов

16 лет назад
Menkalf
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

valeo
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Хороший специалист, выполнила все быстро и грамотно, приятно было работать.
Заказчик быстро выбрал один из вариантов лого http://rxpharmherb.com/caloric/ Оплату произвел моментально. Весь процесс занял очень мало времени. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

valeo
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад

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