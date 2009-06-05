Логотип для IT-Компании

# 1 — $

Требуется создать логотип для компании с названием "АйТи46", в латинской аббревиатуре - "IT46". (Можно любое из названий использовать).

Компания занимается 3-мя направлениями:

1. Продает лицензионное программное обеспечение.

2. Занимается сервисным обслуживанием - компьютеров и локальных сетей, АТС .(IT-Аутсорсинг)

3. Создаёт компьютерные сети разного уровня сложности.

Требования к логотипу - несложный для воспроизводства на сувенирной продукции. Количество используемых цветов - не больше 3. Ну и чтобы хорошо смотрелся в ч/б варианте(при печати на лазернике).

Приемлем любой вариант оплаты, хотя лучше безнал, если для Вас это возможно. По цене - указывайте свою цену. Лого будет выбираться по соотношению цена/качество. Прежде всего конечно обращается внимание на качество логотипа. Оплата только в том случае, если какой-то из предложенных вариантов понравится.

Жду варианты.

P.S. Хотелось бы добавить, что через некоторое время потребуется дизайн сайта на Joomla. И возможно фирменный стиль. Вероятнее всего эта работа будет отдана одному человеку, с умеренными финансовыми аппетитами и хорошим вкусом.

P.P.S. Заявки с платным участием не будут приниматься в конкурс.