Логотип для IT-Компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен57 заявок2377 просмотров
#1$

Требуется создать логотип для компании с названием "АйТи46", в латинской аббревиатуре - "IT46". (Можно любое из названий использовать).

Компания занимается 3-мя направлениями:

1. Продает лицензионное программное обеспечение.

2. Занимается сервисным обслуживанием - компьютеров и локальных сетей, АТС .(IT-Аутсорсинг)

3. Создаёт компьютерные сети разного уровня сложности.

Требования к логотипу - несложный для воспроизводства на сувенирной продукции. Количество используемых цветов - не больше 3. Ну и чтобы хорошо смотрелся в ч/б варианте(при печати на лазернике).

Приемлем любой вариант оплаты, хотя лучше безнал, если для Вас это возможно. По цене - указывайте свою цену. Лого будет выбираться по соотношению цена/качество. Прежде всего конечно обращается внимание на качество логотипа. Оплата только в том случае, если какой-то из предложенных вариантов понравится.

Жду варианты.

P.S. Хотелось бы добавить, что через некоторое время потребуется дизайн сайта на Joomla. И возможно фирменный стиль. Вероятнее всего эта работа будет отдана одному человеку, с умеренными финансовыми аппетитами и хорошим вкусом.

P.P.S. Заявки с платным участием не будут приниматься в конкурс.

Joomla
16 лет назад
dsa046
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов

Победитель конкурса

revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Стильные и интересные работы, высокая оперативность, масса предлагаемых вариантов - мне понравилось работать с Евгением!
Хороший заказчик, общительный. Оплатил всё быстро и даже больше, работу ценит!

Заявки фрилансеров

revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для производственной фирмы

    $90

    Фирма называется "Пресс-Штамп" и занимается металлобработкой: штапковкой, изготовлением штамповой оснастки. Предприятие небольшое, гибкое, достаточно высокое качество продукции. Требуется логотип, однозначно отражающий деятельность предприятия - штамповка. Например, пусть в лого будет тема матрицы и пуансона. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Лого для команды

    $100

    [В ЛС и ICQ не писать] Здравствуйте. Нужен логотип для моей команды. Информацию о Нас Вы можете прочитать в профиле (название, приимущества и т.п.). ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип торговой марки

    $100

    Разработать логотип торговой марки. По торговой маркой будут продаваться свежие культивированные грибы (шампиньон и вешенка). Наличие изображения гриба(или его символического изображения) на логотипе НЕ обязательно, но если оно будет отсутствовать, желательно приложить "легенду". ...

    Логотипы и Знаки66 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать логотип (брэнд)

    $70

    Обязательные условия: -Должно присутствовать полное название фонда "Межрегиональный общественный фонд содействия военно-патриотическому воспитанию" -На логотипе должно быть изображение георгиевской ленты. -Не использовать советские ордена и символы в логотипе. ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash-шапка для казино

    $10

    Ищу человека, способного сделать flash-шапку для казино http://goldenslots.co.cc Бюджет: в пределах 10$ Выслушаю предложения в ICQ: 41146 нуль 71 пять

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотипы производителей

    $50

    Необходимо создать порядка 150 мини логотипов на известные бренды. Размер логотипа 130*27 Образец http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/BCBGMAXAZRIA.gif http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/Hermes.gif http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/MaxMara.gif Только фон должен быть светлым. Бюджет 50 у.е. Срок ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать логотип

    $100

    Разработать 3 варианта логотипа для информационного портала. Требования к логотипу: - не обязательно сверхсложный - обязательно оригинальный (с изюминкой, запоминающийся) - обязательно качественный (с тщательной прорисовкой) ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад