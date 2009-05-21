Нужен логотип для молодежной организации "7мое поколение"
Логотипы производителей
Необходимо создать порядка 150 мини логотипов на известные бренды.
Размер логотипа 130*27
Образец
http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/BCBGMAXAZRIA.gif
http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/Hermes.gif
http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/MaxMara.gif
Только фон должен быть светлым.
Бюджет 50 у.е.
Срок 1-2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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