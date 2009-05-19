Качественно отрисовать логотип в векторе

# 1 — $

Есть три варианта выполнить это задание:

1. Отрисовать красивый желтый "набалдашник" такси с шашечками в векторе - выкладывайте отрисованные варианты в виде GIF, сегодня же за самый лучший вариант в AI перечислю $15-20.

2. Необходимо нарисовать три варианта логотипа по приложенным эскизам - $40.

3. Либо предложите свой вариант лучше - если понравится, $100 ваши.

ДОЛЖНО БЫТЬ РАСЧИТАНО НА ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ.