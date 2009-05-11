Срочно (до понедельника 18.05) необходимо разработать логотип для яркой лакокрасочной продукции спец.направления ( словесный + графический) и рекламный буклет размером еврофлаера двухсторонний (210х99мм). Бюджет скудный(( С продукцией можна ознакомится на сайте http://moon-light.kiev.ua/
Название для магазина по продаже конфет и мармелад
Автор предложивший вариант, который будет выбран в качестве названия торговой марки бутика по продаже конфет и мармелада получит 30$, можно предлагать несколько вариантов.
PS Креатифф приветствуется.
Заявки фрилансеров
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