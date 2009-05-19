Разработать логотип и рекламный буклет для красок

Очень доволен проделанной работой и сотрудницеством! Работа выполнена очень качественно и даже с опережением сроков! Очень порадовала внимательность к деталям, быстрое реагирование на мои пожелания (корректировки). Планирую дольнейшее сотрудничество и советую всем!