Разработать логотип и рекламный буклет для красок

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок455 просмотров
#1$

Срочно (до понедельника 18.05) необходимо разработать логотип для яркой лакокрасочной продукции спец.направления ( словесный + графический) и рекламный буклет размером еврофлаера двухсторонний (210х99мм). Бюджет скудный((

С продукцией можна ознакомится на сайте http://moon-light.kiev.ua/

16 лет назад
kingr
Roman 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Победитель конкурса

asalio
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Очень доволен проделанной работой и сотрудницеством! Работа выполнена очень качественно и даже с опережением сроков! Очень порадовала внимательность к деталям, быстрое реагирование на мои пожелания (корректировки). Планирую дольнейшее сотрудничество и советую всем!
Второй проект - и снова только приятные впечатления. Работать с Романом одно удовольствие - четко излагает пожелания, комментирует предоставленные варианты, всегда на связи. Всем рекомендую!)

Заявки фрилансеров

asalio
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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