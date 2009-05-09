# 1 — $

Нужен логотип СТО (станция тех. обслуживания).

Два простых цвета: синий и желтый. Никаких градиентов и т.п.

Текст: "СТО 555"

Комментарии: СТО оказывает весь спектр услуг по ремонту, покраске и другим работам. Машины от ВАЗа до навороченной иномарки. Логотип будет использован для размещения на фасаде, поэтому совсем мелкие детали не приветствуются.