tabnik

Никита tabnik

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка + jQuery

    - Кроссбраузерная верстка без таблиц - Jquery (или JS-скрипт для пролистывания ленты картинок + превью при наведении) - Опыт работы, портфолио, адекватная оценка работ и сроков Необходимо: - 3 шаблона (обновляется существующий сайт) - Меню на JS вставить в ...

    jQuery
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется HTML-верстальщик

    Требуется граммотный HTML-верстальщик Требования: - опыт работы и наличие портфолио; - верстка кроссбраузерная и валидная. - умение четко превратить эскиз в готовый шаблон для использования в cms - доступность и оперативность - ответственность Приветствуется: - знание javascript; - понимание seo Работа сдельная с различной переодичностью. ...

    JavascriptHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист php

    Требуется php программист на временное сотрудничество на работы по разработке интернет-магазина на базе нашей CMS (1-2 недель). Местонахождение: Санкт-Петербург Портфолио работ обязательно.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видео в баннер

    В баннер необходимо добавить видео. Левая часть - видео. Правая - картинка. Часть картинки должна заходить на видео. Выглядеть должно все как одно целое. Как вариант решения: обработать видео под нужный размер, наложить маску из части картинки, ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип СТО

    Нужен логотип СТО (станция тех. обслуживания). Два простых цвета: синий и желтый. Никаких градиентов и т.п. Текст: "СТО 555" Комментарии: СТО оказывает весь спектр услуг по ремонту, покраске и другим работам. Машины от ВАЗа до навороченной иномарки. Логотип ...

    Логотипы и Знаки59 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Карта скидок

    Есть Логотип и контактные данные. Необходимо расположить все под карту размером 85 мм на 55 мм (стандартные карточки скидок, например в гипермаркетах или др. магазинах) Логотип в середине карты. Координаты слева и справа внизу. Программа Corel Draw 12 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash баннер с движением картинки

    Задача: фотография. человек. при наведении плавный кивок примерно в 1 секунду. Основное: плавность, обработка краев движущейся части фотографии. Кивок должен происходить при наведении мышью 1 раз, т.е. кивает каждое наведение мышью.

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash чашка

    Задача: реалистичное движение кофе в чашке при движении кружки Описание №1: при наведении чашка описывает окружность (типа болтаем кофе в чашке). движение жидкости должно соответствовать реальному движению воды/кофе, т.е. пузырики пены и т.п. Описание №2 (пример решения): ...

    Flash
    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Jovannyfx
Zadorozniy 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$1
10 баллов
15 лет назад
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Никита очень хороший заказчик. Четко выложил условия и предоставил всю необходимую информацию. Рад был ему помочь.
Сроки и качество работы на высоте. Спасибо. Так держать.
Ответный отзыв
msats
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-1)
$5
10 баллов
15 лет назад
Карта скидок
Спасибо Никите за четкие указания при создании дизайна. Мне понравилось работать вместе. Хотел бы продолжить сотрудничество.
Работа была выполнена четко и быстро, как требовалось. Во время общения была проявлена терпеливость. Действительно работал "до победного". Гарантировано дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Elly_
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Flash баннер с движением картинки
Работали на доверии, без предоплаты и "цопов". Все прошло замечательно. Во-первых, это заказчик, четко и лаконично излагающий свои требования, во-вторых, никаких проблем с оплатой, да и вообще, очень приятный человек. Никита, всегда буду рада помочь)
Работа была выполнена быстро, качественно и с пониманием, что и определило дальнейшее сотрудничество.
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