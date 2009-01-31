Работали на доверии, без предоплаты и "цопов". Все прошло замечательно. Во-первых, это заказчик, четко и лаконично излагающий свои требования, во-вторых, никаких проблем с оплатой, да и вообще, очень приятный человек. Никита, всегда буду рада помочь)