- Кроссбраузерная верстка без таблиц - Jquery (или JS-скрипт для пролистывания ленты картинок + превью при наведении) - Опыт работы, портфолио, адекватная оценка работ и сроков Необходимо: - 3 шаблона (обновляется существующий сайт) - Меню на JS вставить в ...
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется граммотный HTML-верстальщик Требования: - опыт работы и наличие портфолио; - верстка кроссбраузерная и валидная. - умение четко превратить эскиз в готовый шаблон для использования в cms - доступность и оперативность - ответственность Приветствуется: - знание javascript; - понимание seo Работа сдельная с различной переодичностью. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется php программист на временное сотрудничество на работы по разработке интернет-магазина на базе нашей CMS (1-2 недель). Местонахождение: Санкт-Петербург Портфолио работ обязательно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
В баннер необходимо добавить видео. Левая часть - видео. Правая - картинка. Часть картинки должна заходить на видео. Выглядеть должно все как одно целое. Как вариант решения: обработать видео под нужный размер, наложить маску из части картинки, ...Баннеры19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Необходимо удалить мужчину играющего в гольф.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен логотип СТО (станция тех. обслуживания). Два простых цвета: синий и желтый. Никаких градиентов и т.п. Текст: "СТО 555" Комментарии: СТО оказывает весь спектр услуг по ремонту, покраске и другим работам. Машины от ВАЗа до навороченной иномарки. Логотип ...Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть Логотип и контактные данные. Необходимо расположить все под карту размером 85 мм на 55 мм (стандартные карточки скидок, например в гипермаркетах или др. магазинах) Логотип в середине карты. Координаты слева и справа внизу. Программа Corel Draw 12 ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
Задача: фотография. человек. при наведении плавный кивок примерно в 1 секунду. Основное: плавность, обработка краев движущейся части фотографии. Кивок должен происходить при наведении мышью 1 раз, т.е. кивает каждое наведение мышью.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Задача: реалистичное движение кофе в чашке при движении кружки Описание №1: при наведении чашка описывает окружность (типа болтаем кофе в чашке). движение жидкости должно соответствовать реальному движению воды/кофе, т.е. пузырики пены и т.п. Описание №2 (пример решения): ...Баннеры13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется дизайнер, который бы в сжатые сроки подготовил эскиз сайта. Портфолио обязательно.Дизайн сайтов96 заявокЗакрыт15 лет назад