Карта скидок

Есть Логотип и контактные данные. Необходимо расположить все под карту размером 85 мм на 55 мм (стандартные карточки скидок, например в гипермаркетах или др. магазинах)

Логотип в середине карты.

Координаты слева и справа внизу.

Программа Corel Draw 12 - 14

Нужно сейчас. Исходные данные кину по почте.

--

Всем кто откликнулся - СПАСИБО!