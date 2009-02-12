Карта скидок

Верстка полиграфииЗавершен28 заявок438 просмотров
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Есть Логотип и контактные данные. Необходимо расположить все под карту размером 85 мм на 55 мм (стандартные карточки скидок, например в гипермаркетах или др. магазинах)

Логотип в середине карты.

Координаты слева и справа внизу.

Программа Corel Draw 12 - 14

Нужно сейчас. Исходные данные кину по почте.

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Всем кто откликнулся - СПАСИБО!

15 лет назад
tabnik
Никита 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
msats
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена четко и быстро, как требовалось. Во время общения была проявлена терпеливость. Действительно работал "до победного". Гарантировано дальнейшее сотрудничество.
Спасибо Никите за четкие указания при создании дизайна. Мне понравилось работать вместе. Хотел бы продолжить сотрудничество.
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