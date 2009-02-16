Дизайн пригласительных билетов на вечеринку

Верстка полиграфииЗавершен67 заявок776 просмотров
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Необходимо разработать дизайн для печати пригласительных билетов на вечеринку.

Концепция дизайна:

необходимо создать стильный молодежный дизайн пригласительных билетов.

Отдельно вариант мужского билета и женского.

Картинки должны быть яркими, привлекательными, рассчитаными на аудиторию выше среднего класса.

Срок- 3 дня

15 лет назад
sheva
50 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
15 лет назад
$90
3 дня
Александра, спасибо за выполненную работу! Задание сделано на высоком уровне, пожелания заказчика были выполнены в срок и в точности с описанным ТЗ. При этом был проявлен тонкий художественный вкус и профессионализм в работе. Пунктуальность, внимание в правкам и просьбам заказчика. В работе было видно заинтересованность и готовность улучшить результат. Очень порадовало качество работы и оперативность. Отдельно хочется отметить художественный талант, дизайн получился ярким и стильным. Наивысшая оценка Вашего сотрудничества с нами. Спасибо большое!
Разрабатывала полиграфический дизайн. Хочу отметить приятное общение во все время работы, грамотные замечания и хорошее ТЗ. Заказчик не пропадает, отвечает на все вопросы. Оплата без проблем и задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, процветания вашей фирме!
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