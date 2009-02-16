Дизайн пригласительных билетов на вечеринку

Александра, спасибо за выполненную работу! Задание сделано на высоком уровне, пожелания заказчика были выполнены в срок и в точности с описанным ТЗ. При этом был проявлен тонкий художественный вкус и профессионализм в работе. Пунктуальность, внимание в правкам и просьбам заказчика. В работе было видно заинтересованность и готовность улучшить результат. Очень порадовало качество работы и оперативность. Отдельно хочется отметить художественный талант, дизайн получился ярким и стильным. Наивысшая оценка Вашего сотрудничества с нами. Спасибо большое!