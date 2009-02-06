Нарисовать этикетку для порошковой продукции

Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок547 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Задача такая нужны этикетки на ведра http://www.vitalplast.com/prod_bucket.php,

нужны этикетки на вот эти ведра 3,4 ; 2,2; 1 соответственно на этикетке 3кг.; 2кг.; 0,9кг., размеры там есть.

Этикетка нужна двух сторонняя, спереди картинка, сзади состав, адрес и тд.

Вот картинки просто общего смысла что бы было понятно

www.wise-v.com/musor/por/1.jpg

www.wise-v.com/musor/por/2.jpg

www.wise-v.com/musor/por/3.jpg

Их в расчет не брать все делается с 0.

Вот описание по размещению:

1) в правом верхнем углу должен быть размещён элемент с указанием веса (0,9; 2 либо 3 кг);

2) в центральной части должен быть размещён элемент с указанием наименования СМС: "Орель М", "DAV";

3) под наименованием должна быть надпись с указанием типа порошка: "для ручной стирки" (Орель М), "автомат" (DAV). Также слово "автомат" может быть написано латиницей;

4) согласно высланного нами ранее макета, должна располагаться надпись с указанием применяемой отдушки (лимон, альпийская свежесть, морская свежесть);

5) в правом или в левом нижнем углу, должен располагаться рисунок блестящего тэна и рядом надпись - антинакипь;

6) также, на этикетке должна располагаться надпись: L.A.P.C - ZIM (в верхнем левом углу либо над элементом с указанием наименования). Первые четыре буквы этой надписи должны иметь четыре цвета: красный; зелёный, синий и белый.

На Ваше усмотрение указанные элементы могут быть помещены в различные рамки, выполнены различными шрифтами, цветами. Единственно, цвета не должны "резать" глаз покупателя, но, в тоже время, должны привлекать внимание.

15 лет назад
vlad_chern
Гость 
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Шаблон этикетки строительной химии

    Нужно создать шаблон этикетки для линейки продуктов стоительной химии: - грунтовок для минеральных поверхностей (бетона) - грунтовок для деревянных поверхностей - грунтовок для металлических поверхностей. Название торг. марки "REAL". В шаблон этикетки нужно заложить дизайн всей линейки товаров, этикетка и ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для профессионала в AI.

    Имеется уже готовый каталог - 72 страницы, всё отрисованно в Adobe Illustrator. В него нужно внести некоторые коррекции. Preview каталога и сами коррекции, что сделать - в приложение. Имеются все AI файлы, исходные фотографии + фотографии уже адаптированные ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сертификата/диплома

    Необходимо разработать дизайн сертификата/диплома на тему "море/маяк". Прилагаю изображение родственного продукта для того, чтобы можно было ориентироваться в ожидаемом конечном результате работы. Есть много других образцов, которые предоставлю по Вашему запросу. Основные требования: готовый для подачи ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн обложек выпускного альбома

    $1000

    Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Кандидатов без портфолио не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Подробности ...

    Верстка полиграфии35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Каталог по недвижимости

    Необходимо сделать каталог по объектам недвижимости. 20-25 полос. Нужны будут хорошие фото - природы, города, офиса. Работа срочная - все должно быть готово к 25 февраля. От вас - предложения по дизайну и верстке - ЦЕНЫ ПОРТФОЛИО ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн флаера A6 и A0

    $5

    Нужно сделать дизайн флаера для размера A6 и A0. Никакой сложной графики, текст и один рисунок. Если кто-то захочет сделать за отзыв, буду признателен.

    Верстка полиграфии39 заявок
    Закрыт
    15 лет назад