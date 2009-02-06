Нарисовать этикетку для порошковой продукции

# 1 — $

Задача такая нужны этикетки на ведра http://www.vitalplast.com/prod_bucket.php,

нужны этикетки на вот эти ведра 3,4 ; 2,2; 1 соответственно на этикетке 3кг.; 2кг.; 0,9кг., размеры там есть.

Этикетка нужна двух сторонняя, спереди картинка, сзади состав, адрес и тд.

Вот картинки просто общего смысла что бы было понятно

www.wise-v.com/musor/por/1.jpg

www.wise-v.com/musor/por/2.jpg

www.wise-v.com/musor/por/3.jpg

Их в расчет не брать все делается с 0.

Вот описание по размещению:

1) в правом верхнем углу должен быть размещён элемент с указанием веса (0,9; 2 либо 3 кг);

2) в центральной части должен быть размещён элемент с указанием наименования СМС: "Орель М", "DAV";

3) под наименованием должна быть надпись с указанием типа порошка: "для ручной стирки" (Орель М), "автомат" (DAV). Также слово "автомат" может быть написано латиницей;

4) согласно высланного нами ранее макета, должна располагаться надпись с указанием применяемой отдушки (лимон, альпийская свежесть, морская свежесть);

5) в правом или в левом нижнем углу, должен располагаться рисунок блестящего тэна и рядом надпись - антинакипь;

6) также, на этикетке должна располагаться надпись: L.A.P.C - ZIM (в верхнем левом углу либо над элементом с указанием наименования). Первые четыре буквы этой надписи должны иметь четыре цвета: красный; зелёный, синий и белый.

На Ваше усмотрение указанные элементы могут быть помещены в различные рамки, выполнены различными шрифтами, цветами. Единственно, цвета не должны "резать" глаз покупателя, но, в тоже время, должны привлекать внимание.