Дизайн обложек выпускного альбома

Необходимо сделать каталог по объектам недвижимости. 20-25 полос. Нужны будут хорошие фото - природы, города, офиса. Работа срочная - все должно быть готово к 25 февраля. От вас - предложения по дизайну и верстке - ЦЕНЫ ПОРТФОЛИО ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов.
Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Кандидатов без портфолио не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Подробности в личной переписке.
Объем работ 20 обложек, за обложку 1500 рублей. Срок на разработку одной обложки 3 (три) дня.
Конечная цена за обложку и срок на ее разработку обговаривается отдельно и зависит от профессионального уровня претендента.
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