Дизайн обложек выпускного альбома

Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов.

Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Кандидатов без портфолио не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Подробности в личной переписке.

Объем работ 20 обложек, за обложку 1500 рублей. Срок на разработку одной обложки 3 (три) дня.

Конечная цена за обложку и срок на ее разработку обговаривается отдельно и зависит от профессионального уровня претендента.