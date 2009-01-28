Полиграфия приватный проект для Tlanta Tlanta

Верстка полиграфииЗакрыт39 заявок941 просмотр
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буклет цветной а-4 с двумя изгибами двухстороний

+ а-6 ч\б листовка ( текст) одностороняя

+ графическое изображение логотипа

(исходные материалы есть)

15 лет назад
aleks2009
Aleks Ch 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Хороший заказчик, сразу дал предоплату и детально описал каким хочет видеть буклет и листовку. Рекомендую.
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