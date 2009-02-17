Макет цветной листовки А6

Верстка полиграфииЗавершен33 заявки633 просмотра
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Необходимо сделать цветную рекламную листовку формата А6

Она будет не глянцевая, а просто цветная.

Будет разносится по почтовым ящикам.

Во вложении требования типографии к макету

и то что сами сделали, от туда можно взять текст.

и элементы оформления

доп. требование: нужно как то красиво разместить информацию о скидке по листовке.

15 лет назад
maximum1
Максим 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
DizDeniz
Денис 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
3 дня
Денис, Большое спасибо за Великолепный буклет, Работа выпонена Профессионально, Оперативно, ОЧЕНЬ качественно! Рекомендую!!!)))
Замечательные работодатель. Выполнил задание – получил деньги. Все четко и понятно :)
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