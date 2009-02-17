Макет цветной листовки А6

Необходимо сделать цветную рекламную листовку формата А6

Она будет не глянцевая, а просто цветная.

Будет разносится по почтовым ящикам.

Во вложении требования типографии к макету

и то что сами сделали, от туда можно взять текст.

и элементы оформления

доп. требование: нужно как то красиво разместить информацию о скидке по листовке.