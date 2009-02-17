Макет цветной листовки А6

Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Без портфолио кандидатов не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Рассматриваю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать цветную рекламную листовку формата А6
Она будет не глянцевая, а просто цветная.
Будет разносится по почтовым ящикам.
Во вложении требования типографии к макету
и то что сами сделали, от туда можно взять текст.
и элементы оформления
доп. требование: нужно как то красиво разместить информацию о скидке по листовке.
- Похожие заказы
- $1000Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Реклама ресторана в журнал. Бюджет клиента 5 долларов. Отзыв с моей стороны. Размер рекламы 93mm x 127mm Срок 1-2 дня Требования к принимаемым макетам: Формат: Tiff, EPS, CDR, AI Цветовая модель: CMYK Разрешение: 300 dpi Шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается ...Завершен15 лет назад
Сроки / цена. В ЛС не писать. С меня - оплата WMZ + отзыв ;-) Фотографии: http://rapidshare.de/files/44060956/photos.rar.htmlВерстка полиграфии2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $20
Нужен хедер для сайта о заработке в интернете. ТРЕБОВАНИЯ 1. Стиль: что-нибудь похожее на технический дизайн. Тема картинки - заработок, бизнес 2. Цветовая гамма должна совпадать с цветовой гаммой сайта (светло-зеленый цвет основной) 3. Картинку нужно вписать в ...Завершен15 лет назад
Нужно Разработать Визитку Логотип готовый есть в векторе данные все есть,от вас креатив Оставляйте сылочки на ваши сделаные визитки и контакты)Верстка полиграфии44 заявкиЗакрыт15 лет назад
Задача следующая: нужно сверстать 25-28 буклетов формата А4 4 полосы (А3 пополам) для печати, пример дизайна есть (заного делать не предется, нужно сделать похоже), все материалы предоставим (фото, тексты и т.д.). Требование к кандидатам: опыт подобных ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $35
Нужен дизайн рекламы в журнал. Реклама квартиры, все фото квартиры можно посмотреть тут: http://www.tuscasas.1gb.ru/ Размер рекламы 93.133mm x 127mm Бюджет 35 долларов. На рекламе текст: Доминиканская республика. Кабарете. Квартира без посредников. $140 000 за 118 кв.м. Пляж. ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно ...Закрыт15 лет назад
Требуется подготовить к печати 12 страниц. Срочно. В аську не писать.Завершен15 лет назад
- $50
Изменить дизайн логотипа. Подобрать размер и шрифт текстаЗавершен15 лет назад