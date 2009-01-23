# 1 — $

Нужен дизайн рекламы в журнал. Реклама квартиры, все фото квартиры можно посмотреть тут: http://www.tuscasas.1gb.ru/

Размер рекламы 93.133mm x 127mm

Бюджет 35 долларов.

На рекламе текст: Доминиканская республика. Кабарете. Квартира без посредников. $140 000 за 118 кв.м.

Пляж. Охрана. Полностью мебилирована, вся бытовая техника. tuscasas.1gb.ru

Желательно сделать в ближайшие 1-2 дня

Требования к принимаемым макетам:

Формат: Tiff, EPS, CDR, AI

Цветовая модель: CMYK

Разрешение: 300 dpi

Шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается в мелких объектах использование составного черного (например: CMYK 50/50/50/50), должно быть 0/0/0/100.

Уважаемые господа веблансеры!

Извините, но в этот раз победителя не будет, не понравилась ни одна работа.