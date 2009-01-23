Дизайн рекламы в журнал

$35
Верстка полиграфииЗакрыт21 заявка1162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Нужен дизайн рекламы в журнал. Реклама квартиры, все фото квартиры можно посмотреть тут: http://www.tuscasas.1gb.ru/

Размер рекламы 93.133mm x 127mm

Бюджет 35 долларов.

На рекламе текст: Доминиканская республика. Кабарете. Квартира без посредников. $140 000 за 118 кв.м.

Пляж. Охрана. Полностью мебилирована, вся бытовая техника. tuscasas.1gb.ru

Желательно сделать в ближайшие 1-2 дня

Требования к принимаемым макетам:

Формат: Tiff, EPS, CDR, AI

Цветовая модель: CMYK

Разрешение: 300 dpi

Шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается в мелких объектах использование составного черного (например: CMYK 50/50/50/50), должно быть 0/0/0/100.

Уважаемые господа веблансеры!

Извините, но в этот раз победителя не будет, не понравилась ни одна работа.

15 лет назад
Mirabel
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Дизайн обложек выпускного альбома

    $1000

    Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Без портфолио кандидатов не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Рассматриваю ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дипломы, серт-ты на основе шаблонов в corel

    Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно! допечатная подготовка файла Corel

    Добрый! Необходима допечатная подготовка файла Corel (безобразный)для рекламного каталога: А-4, полноцвет, текст,фото, 2 фотомонтажа (5-8 фото). Файл вышлю выбранному исполнителю. Оплата после принятия типографией (2-3 дня). Спасибо за внимание.

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн полиграфии

    $10

    В портфолио не размещать! 1)нарисовать папку А4 в сложенном и развернутом виде по макету 2)добавить теньи объем(бланк,конверт в кореле)

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание каталога

    $500

    Нужно изготовить качественный каталог электротехнической продукции (электрогенераторы и стабилизаторы напряжения). Для выполнения этой работы нужен дизайнер, проживающий в Москве. Желательно, чтобы такие работы выполнялись и раньше (хочу посмотреть уже готовые другие каталоги). В случае хорошо выполненной ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать 2 рекламные брошюры

    Необходимо разработать (полностью от начала до конца, включая графику и текст) 2 брошюры рекламного характера: 1. Брошюра, рассказывающая о компании (4 страницы с обложкой) (источник материалов: http:/ /e lias . ru) 2. Брошюра о программном продукте (8 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад