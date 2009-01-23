Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Без портфолио кандидатов не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Рассматриваю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн рекламы в журнал. Реклама квартиры, все фото квартиры можно посмотреть тут: http://www.tuscasas.1gb.ru/
Размер рекламы 93.133mm x 127mm
Бюджет 35 долларов.
На рекламе текст: Доминиканская республика. Кабарете. Квартира без посредников. $140 000 за 118 кв.м.
Пляж. Охрана. Полностью мебилирована, вся бытовая техника. tuscasas.1gb.ru
Желательно сделать в ближайшие 1-2 дня
Требования к принимаемым макетам:
Формат: Tiff, EPS, CDR, AI
Цветовая модель: CMYK
Разрешение: 300 dpi
Шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается в мелких объектах использование составного черного (например: CMYK 50/50/50/50), должно быть 0/0/0/100.
Уважаемые господа веблансеры!
Извините, но в этот раз победителя не будет, не понравилась ни одна работа.
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