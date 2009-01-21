Срочно! допечатная подготовка файла Corel

Нужно создать плакат вечеринки срочно! (ФОРМАТ А4)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый!
Необходима допечатная подготовка файла Corel (безобразный)для рекламного каталога: А-4, полноцвет, текст,фото, 2 фотомонтажа (5-8 фото).
Файл вышлю выбранному исполнителю. Оплата после принятия типографией (2-3 дня).
Спасибо за внимание.
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