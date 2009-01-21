Срочно! допечатная подготовка файла Corel

Нужно изготовить качественный каталог электротехнической продукции (электрогенераторы и стабилизаторы напряжения). Для выполнения этой работы нужен дизайнер, проживающий в Москве. Желательно, чтобы такие работы выполнялись и раньше (хочу посмотреть уже готовые другие каталоги). В случае хорошо выполненной ...