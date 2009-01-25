Сделать договор в фирменном стиле в Corel

Верстка полиграфииЗавершен25 заявок425 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.art-motor.ru/portfolio/print/gildia_style.jpg

сделать то же самое, изменив название и возможно логотип:-)

Можно не кучу всего, как указано здесь, а только 1 пафосный договор:-)

15 лет назад
anvista
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
dovich
Бойцов 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа была сделана качественно и в очень сжатые сроки! Я не самый лучший заказчик, в том плане, что я вижу что я хочу получить, но не всегда четко могу это описать словами. Однако в процессе работы, у меня сложилось впечатление, что Андрей просто читал мои мысли. Когда я получил макет, я был поражен. Он превзошел все мои ожидания. Он оказался даже лучше того, что я хотел увидеть. Поэтому мною был заказан у исполнителя фактический весь фирменный стиль компании, который был сделан в кратчайшие сроки и за смешное для такой работы вознаграждение. Одним словом рекомендую. Только не загрузите его работой очень сильно. Он мне еще самому пригодиться для следующих заказов:-) P.S. Человек не только профессионал своего дела, но и приятен в общение, что немаловажно.
Работать с Евгением в удовольствие. Идеальный заказчик. Требовательный, но требования исключительно относящиеся к проекту. Никаких "сделайте красный еще краснее" вы от него не услышите. Приятно работать, человек понимает что хочет увидеть и даже разбирается в дизайне. Обладает хорошим художественным вкусом совпадающим со вкусом дизайнера. А для исполнителя ничего лучше нету чем, взаимопонимание с заказчиком. Оплата своевременная, соответствующая уровню работы.
  • Похожие заказы

  • Дизайн полиграфии

    $10

    В портфолио не размещать! 1)нарисовать папку А4 в сложенном и развернутом виде по макету 2)добавить теньи объем(бланк,конверт в кореле)

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание каталога

    $500

    Нужно изготовить качественный каталог электротехнической продукции (электрогенераторы и стабилизаторы напряжения). Для выполнения этой работы нужен дизайнер, проживающий в Москве. Желательно, чтобы такие работы выполнялись и раньше (хочу посмотреть уже готовые другие каталоги). В случае хорошо выполненной ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн рекламы в газету

    Нужен дизайн рекламы в газету. Размеры 190,5 х 127 мм. Реклама сайта - информационного портала про Доминикану. Смысл рекламы - что-то красивое, красивая жизнь, то к чему стремятся люди. Коктель пина-колада, пляж, океан и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработать 2 рекламные брошюры

    Необходимо разработать (полностью от начала до конца, включая графику и текст) 2 брошюры рекламного характера: 1. Брошюра, рассказывающая о компании (4 страницы с обложкой) (источник материалов: http:/ /e lias . ru) 2. Брошюра о программном продукте (8 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реклама для обложки журнала

    $60

    Нужно сделать макет обложки журнала. Необходимо сделать рекламу очков для 3D-просмотра вместе с премьерой фильма 3D. Вам необходимо предоставить ссылки непосредственно на аналогичные работы в вашем портфолио чтобы мы могли выбрать исполнителя! Мы предоставим вам материалы для ...

    Верстка полиграфии42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать листовки

    Мне нужно сделать плакаты С Описанием Соляриев. Полное Описание соляриев,весь текст все в прикрепленном файле. Есть фотографии соляриев,для серии 6900,7900,5600 пришлю следующим письмом. Если текст уместится,то размер плаката ...

    Верстка полиграфии52 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дазайн открыток

    $200

    Срочно требуется разработать дизайн поздравительных открыток и календаря, посвященных 14 февраля. Продукция должна быть подготовлена под печать в типографии. Обращаться только профессионалам. Свои предложения оставляйте здесь, в личку и icq просьба ничего не писать. Обязательно ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка статей в журнал

    Нужен опытный верстальщик с Mаком, работающий в InDesign, который бы смог сверстать статьи для журнала. Формат издания 200х200. Сетка для верстки есть (уже вышел один номер). Текст и ,более 90% иллюстраций даем, возможно, нужно ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад