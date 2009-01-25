Сделать договор в фирменном стиле в Corel

Работа была сделана качественно и в очень сжатые сроки! Я не самый лучший заказчик, в том плане, что я вижу что я хочу получить, но не всегда четко могу это описать словами. Однако в процессе работы, у меня сложилось впечатление, что Андрей просто читал мои мысли. Когда я получил макет, я был поражен. Он превзошел все мои ожидания. Он оказался даже лучше того, что я хотел увидеть. Поэтому мною был заказан у исполнителя фактический весь фирменный стиль компании, который был сделан в кратчайшие сроки и за смешное для такой работы вознаграждение. Одним словом рекомендую. Только не загрузите его работой очень сильно. Он мне еще самому пригодиться для следующих заказов:-) P.S. Человек не только профессионал своего дела, но и приятен в общение, что немаловажно.