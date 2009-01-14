Создание каталога

Нужно изготовить качественный каталог электротехнической продукции (электрогенераторы и стабилизаторы напряжения).

Для выполнения этой работы нужен дизайнер, проживающий в Москве. Желательно, чтобы такие работы выполнялись и раньше (хочу посмотреть уже готовые другие каталоги).

В случае хорошо выполненной работы возможно постоянное сотрудничество

Свои предложения Вы можите отправить на e-mail: [email protected]