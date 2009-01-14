Создание каталога

$500
Верстка полиграфииЗакрыт36 заявок750 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно изготовить качественный каталог электротехнической продукции (электрогенераторы и стабилизаторы напряжения).

Для выполнения этой работы нужен дизайнер, проживающий в Москве. Желательно, чтобы такие работы выполнялись и раньше (хочу посмотреть уже готовые другие каталоги).

В случае хорошо выполненной работы возможно постоянное сотрудничество

Свои предложения Вы можите отправить на e-mail: [email protected]

15 лет назад
ravelin3
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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