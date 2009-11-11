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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель, всё выполнил на высшем уровне и быстрее заявленного срока.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Знает что хочет получить в результате. Оплачивает работу без каких-либо задержек.
$55
10 баллов
13 лет назад
Сделал все в срок - креативно и интересно - спасибо - будем сотрудничать и в будущем
Ответный отзыв
Хорошее и плодотворное сотрудничество с Дмитрием. Редко когда можно встретить заказчика, который на 100% знает чего хочет, разбирается в задаче которую поставил. Так что во время работы появилось желание сделать лучше и больше того, что требовалось. Оплата работы своевременная и в полном объеме.
$30
10 баллов
14 лет назад
Таким людям как Андрей хочется писать исключительно положительные отзывы и не отписываться одной строчкой. Итак, максимально кратко: 1. Андрей полностью выполнил задачу в выходные дни, жертвую личным временем 2. Сразу вник в задачу полностью, и я с первого раза получил, что хотел 3. Я видел все текущие результаты работы (Андрей выкладывал рабочие файлы, чтобы я посмотрел) 4. Добился практически невозможного (15 страничный pdf с кучей растровых изображений уместились в 700 килобайт) 5. Запрошенная сумма за работу изначальна полностью адекватна Огромное спасибо за работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, своевременная оплата и даже предоплата. Приятный в общении человек. Только позитив.
$80
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена в срок и качественно, задача выполнена на 100%. Продемонстрировано полное понимание потребностей заказчика. Постоянная и полная обратная связь. Рекомендую и советую всем работать с этим человеком и сам надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
Предоплата, своевременная оплата, взаимопонимание, что еще нужно исполнителю? Доволен сотрудничеством.
$20
10 баллов
14 лет назад
Огромное спасибо Исполнителю, все сделал, раньше положенного срока. Профессионал своего дела. Довольна - очень!!! Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, умный и веселый человек. Своевременная и адекватная оплата. С Анной было приятно общаться и сотрудничать, надеюсь не последний раз.
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $200
от 3 дней
#526
HTML-верстка
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#1276
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1792
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 10 дней
#3273
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 10 дней
#5264