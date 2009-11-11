Хорошее и плодотворное сотрудничество с Дмитрием. Редко когда можно встретить заказчика, который на 100% знает чего хочет, разбирается в задаче которую поставил. Так что во время работы появилось желание сделать лучше и больше того, что требовалось. Оплата работы своевременная и в полном объеме.