Готовый дизайн перенести на удобную CMS

Существует готовый сайт сверстанный в HTML, но требует переноса на CMS.

Тип CMS предлагает исполнитель, основываясь на том что:

1. Дизайн сайта строго определен, так что предложения по "оптимизации" дизайна под конкретную CMS не принимаются. Исполнитель должен быть уверен в гибкости предлагаемой CMS относительно расположения графических элементов, меню и блоков. Так что бы сайт стал на CMS в точности в таком виде как существует сейчас.

2. Пользователи Macintosh должны иметь возможность пользоваться системой через web-интерфейс.

3. Должен быть реализован поиск по сайту.

4. Сайт имеет классическую структуру: "шапка-контент-подвал" с боковым и верхним меню. На сайте девять основных разделов включающие в себя от одной до десяти страниц-подразделов (всего около тридцати страниц). В своей основе это сайт-визитка.

5. Админ-панель управления должна быть простой и понятной или по-крайней мере обучение пользованием панелью было предельно простым и быстрым.

6. Доступ к админ-панели нескольких модераторов с разными правами.

7. На сайте реализована форма обратной связи и оформлена в стиле сайта.

Ссылка на сайт будет дана выбранному исполнителю. Исполнитель выбирается исходя из его богатого портфолио подобных работ, большого опыта работы в данной отрасли, а так же умения адекватно оценивать свои возможности.

Предпочтение мастерам из Киева.

Свои предложения можно оставить в данном проекте и/или присылать по почте: [email protected]

Пожалуйста, ответы составляйте в развернутой форме, так чтобы я мог понять, что именно вы являетесь одним из кандидатов, а не просто человеком заглянувшим в этот проект.

Бюджет может варьироваться в большую сторону и не является критерием отбора кандидатов, главное Качество и аргументированное требование по увеличению оплаты - обсуждаем с выбранным исполнителем.

Оплата наличными в Киеве или webmoney.