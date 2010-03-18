Настроить сайт на Joomla

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок154 просмотра

Настроить сайт на Joomla, шаблон Joomla - подобран.

ТЗ в приложении.

Joomla
15 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$90
2 дня

Заявки фрилансеров

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад