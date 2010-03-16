Задание для спеца по БКcms

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок129 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется в указанной выше CMS настроить вывод каталога. Знающему человеку делов на 15 минут. CMS использует smarty.

Пишите в асю (когда я в сети) и/или в проект. Сроки - до конца недели.

15 лет назад
NikFDP
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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