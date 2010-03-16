Натянуть дизайн на движок LiveStreet

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Есть дизайн. Нужно настроить сайт под платформу LiveStreet. Нужен человек с опытом работы с этой системой.

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15 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров