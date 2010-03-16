На существующий сайт необходимо установить следующие скрипты: облако тегов, авторизацию, всплывающие окна типа RokBox или аналогичный галерею и все это настроить
Проект для Нагаева Р. (meot7). Сайт на Joomla.
Интеграция сайта на Joomla с использованием готовой html-верстки. Настройка движка, интеграция компонента портфолио (JuliaPortfolio), применение нестандартного вывода случайных изображений из компонента портфолио на главной (JS).
Интеграция CSS.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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