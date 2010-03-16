Проект для Нагаева Р. (meot7). Сайт на Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка114 просмотров

Интеграция сайта на Joomla с использованием готовой html-верстки. Настройка движка, интеграция компонента портфолио (JuliaPortfolio), применение нестандартного вывода случайных изображений из компонента портфолио на главной (JS).

Интеграция CSS.

CSSHTMLJavaScriptJoomla
15 лет назад
elaire
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

nagaev
Роман 
87 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
Рекомендую Романа как профессионала высокого класса. Работа была сделана качественно, оперативно, без необходимости делать пост-фактум сто-тысяч-правок. Валидно, кроссбраузерно, все работает идеально. Не было нужды расписывать в малейших деталях каждый пункт ТЗ, хватило и короткого брифа, чтобы найти взаимопонимание и успешно завершить сотрудничество. Как немаловажный, но приятный бонус - Роман очень вежлив, общаться и работать с ним - одно удовольствие. Буду продолжать работу и над другими проектами. Так держать!

Заявки фрилансеров

nagaev
Роман 
87 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад