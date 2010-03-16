Joomla 1.5 Установить скрипты, настроить

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок312 просмотров

На существующий сайт необходимо установить следующие скрипты:

облако тегов,

авторизацию,

всплывающие окна типа RokBox или аналогичный

галерею

и все это настроить

Joomla
13 лет назад
Andy_325
51 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Chez
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Chez
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад