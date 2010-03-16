Joomla 1.5 Установить скрипты, настроить

Есть готовая верстка. Необходимо натянуть её на CMS поддерживающую способы оплат через WMR, пластиковые карты и ЯД. Бюджет указан. Оплата по факту. Просьба обращаться тех, для кого это не составляет трудностей, чтобы не тратить зря ...