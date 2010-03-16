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Joomla 1.5 Установить скрипты, настроить
На существующий сайт необходимо установить следующие скрипты:
облако тегов,
авторизацию,
всплывающие окна типа RokBox или аналогичный
галерею
и все это настроить
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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