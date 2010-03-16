CMS для интернет магазина с оплатой ЯД,WM, пластик

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт20 заявок265 просмотров

Есть готовая верстка. Необходимо натянуть её на CMS поддерживающую способы оплат через WMR, пластиковые карты и ЯД. Бюджет указан. Оплата по факту. Просьба обращаться тех, для кого это не составляет трудностей, чтобы не тратить зря время. Примеры работ обязательны

15 лет назад
iclub
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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