CMS бюро переводов

Найти готовую или написать cms для онлайн бюро переводов.

Функции:

Регистрация клиента.

Далее клиент загружает файл для оценки стоимости перевода, указывает язык, срочность, требумый уровень качества, тематику.

Далее сообщение о новом файле по мылу приходит всем переводчикам из базы данных, соответствующим требованию клиента.

Переводчики присылают свои заявки со стоимостью и сроками переводов.

Эти заявки получает Админ.

Далее админ указывает стоимость работы и клиент получает мыло с информацией о стоимости.

После того, как он оплачивает, начинается перевод. Каждый день переводчик загружает на сервер файл в том виде как есть и предполагаемое время окончания работы.

Клиент смотрит по ходу работы перевод, может высказать по личному сообщению пожелания.

Когда работа выполнена появляется сообщение, что статус закрыт. По примеру данного сайта.

Необязательно, но можно сделать так, чтобы у клиента была возможность выставить оценку переводу (переводчика он не видит, так что именно работе)

А админ, видит этот рейтинг.

Все это надо установить на хостинг и натянуть дизайн.

Скажите Ваши цены, и что здесь самое сложное, что можно урезать, и урезать цену.